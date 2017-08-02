"Башакшехир" благодаря Адебайору и Клиши проходит "Брюгге"

Турецкий "Башакшехир" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов обыграл бельгийский "Брюгге" и вышел в следующую стадию турнира.

"Башакшехир" - "Брюгге" - 2:0 (результат первого матча - 3:3)

Голы: Адебайор, 7 - 1:0, Вишча, 34 - 2:0.

"Башакшехир": Бабаджан, Жуниор, Аттама, Епуряну, Клиши, Текдемир, Белезоглу, Вишча (Наполеони, 88), Моссоро (Инлер, 71), Элиа (Фрай, 78), Адебайор.

Напомним, ранее АПОЭЛ разгромил "Вииторул". | soccernews.ru