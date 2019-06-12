"Башакшехир" готов отпустить Турана в "Галатасарай"

Президент "Истанбул Башакшехира" Гексель Гюмюшдаг заявил, что он согласен отпустить полузащитника Арда Турана в "Галатасарай".

"Сейчас Туран принадлежит нам. Мы бы хотели, чтобы он остался. Но если Арда захочет перейти в "Галатасарай", то мы не будем ему препятствовать. Если они сделают хорошее предложение клубу, которому Арда принадлежит, то он покинет нашу команду", - приводит слова Гюмюшдага AS.

Напомним, что "Истанбул Башакшехир" арендовал Турана у "Барселоны" до лета 2020 года. В минувшем сезоне 32-летний Туран провел за турецкий клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" истекает именно летом 2020 года.

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