"Башакшехир" готов отпустить Турана в "Галатасарай"

Теги галатасарайистанбул ббарда туранбарселона

"Башакшехир" готов отпустить Турана в "Галатасарай"

Президент "Истанбул Башакшехира" Гексель Гюмюшдаг заявил, что он согласен отпустить полузащитника Арда Турана в "Галатасарай".

"Сейчас Туран принадлежит нам. Мы бы хотели, чтобы он остался. Но если Арда захочет перейти в "Галатасарай", то мы не будем ему препятствовать. Если они сделают хорошее предложение клубу, которому Арда принадлежит, то он покинет нашу команду", - приводит слова Гюмюшдага AS. 

Напомним, что "Истанбул Башакшехир" арендовал Турана у "Барселоны" до лета 2020 года. В минувшем сезоне 32-летний Туран провел за турецкий клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" истекает именно летом 2020 года.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на форварда "Реала Сосьедад". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зинченко в скором времени подпишет пятилетний контракт с "Манчестер Сити"

Зинченко в скором времени подпишет пятилетний контракт с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов