"Башакшехир" и "Бешикташ" крупно побеждают в чемпионате Турции, "Галатасарай" потерпел поражение и потерял первое место

Завершились несколько матчей 16-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Галатасарай" на выезде уступил "Малатьяспору". Осечкой лидера воспользовался "Башакшехир", разгромивший "Антальяспор". Также крупно победил "Бешикташ", который поднялся на третью позицию.

"Башакшехир" - "Антальяспор" - 4:1 (0:1)

Голы: Майкон, 7 - 0:1, Епуряну, 53 - 1:1, Кахвечи, 81 - 2:1, Эрдинч, 82 - 3:1, Епуряну, 90 - 4:1

"Акхисар" - "Кайзериспор" - 0:2 (0:1)

Голы: Бюлут, 20 - 0:1, Бюлут, 75 - 0:2

"Малатьяспор" - "Галатасарай" - 2:1 (2:0)

Голы: Перейра, 38 - 1:0, Бутаиб, 43 - 2:0, Ндиайе, 74 - 2:1

"Бешикташ" - "Османлыспор" - 5:1 (2:0)

Голы: Бабел, 32 - 1:0, Бабел, 43 - 2:0, Бабел - 52 - 3:0, Негредо, 75 - 4:0, Тосун, 87 - 5:0, Гюрлер, 90+2 - 5:1

Положение лидеров: Башакшехир - 33, Галатасарай - 32, Бешкиташ, Кайзериспор - 30, Фенербахче - 29...

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