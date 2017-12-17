"Башакшехир" и "Бешикташ" крупно побеждают в чемпионате Турции, "Галатасарай" потерпел поражение и потерял первое место

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"Башакшехир" и "Бешикташ" крупно побеждают в чемпионате Турции, "Галатасарай" потерпел поражение и потерял первое место

Завершились несколько матчей 16-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Галатасарай" на выезде уступил "Малатьяспору". Осечкой лидера воспользовался "Башакшехир", разгромивший "Антальяспор". Также крупно победил "Бешикташ", который поднялся на третью позицию.

"Башакшехир" - "Антальяспор" - 4:1 (0:1)
Голы: Майкон, 7 - 0:1, Епуряну, 53 - 1:1, Кахвечи, 81 - 2:1, Эрдинч, 82 - 3:1, Епуряну, 90 - 4:1

"Акхисар" - "Кайзериспор" - 0:2 (0:1)
Голы: Бюлут, 20 - 0:1, Бюлут, 75 - 0:2

"Малатьяспор" - "Галатасарай" - 2:1 (2:0)
Голы: Перейра, 38 - 1:0, Бутаиб, 43 - 2:0, Ндиайе, 74 - 2:1

"Бешикташ" - "Османлыспор" - 5:1 (2:0)
Голы: Бабел, 32 - 1:0, Бабел, 43 - 2:0, Бабел - 52 - 3:0, Негредо, 75 - 4:0, Тосун, 87 - 5:0, Гюрлер, 90+2 - 5:1

Положение лидеров: Башакшехир - 33, Галатасарай - 32, Бешкиташ, Кайзериспор - 30, Фенербахче - 29...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
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