"Башакшехир" и "Галатасарай" побеждают в турецкой Суперлиге

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"Башакшехир" и "Галатасарай" побеждают в турецкой Суперлиге

Завершились несколько матчей 17-го тура чемпионата Турции. Стоит выделить победы лидеров - "Башакшехира" и "Галатасарая".

"Касымпаша" - "Башакшехир" - 1:2 (1:1)
Голы: Висча, 3 - 0:1, Сари, 43 - 1:1, Моссоро, 70 - 1:2

"Галатасарай" - "Гезтепе" - 3:1 (1:1)
Голы: Яхович, 9 (с пенальти) - 0:1, Родригес, 19 - 1:1, Озтекин, 53 - 2:1, Майкон, 70 - 3:1

"Кайзериспор" - "Малатьяспор" - 0:1 (0:1)
Гол: Бутаиб, 45 - 0:1

"Карабюкспор" - "Трабзонспор" - 1:1 (0:0)
Голы: Ятабаре, 74 - 1:0, Йылмаз, 80 - 1:1

Положение лидеров: Башакшехир - 36, Галатасарай - 35, Фенербахче - 33, Бешикташ, Кайзериспор, Гезтепе - 30...

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Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
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