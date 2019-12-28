"Башакшехир" и "Трабзонспор" одержали разгромные победы в чемпионате Турции, забив 11 голов на двоих
Завершились два матча 17-го тура чемпионата Турции. "Башакшехир" разгромил "Касымпашу" со счетом 5:1, "Трабзонспор" уничтожил "Кайсериспор" - 6:2.
"Башакшехир" - "Касымпаша" - 5:1 (4:0)
Голы: Ба, 2 - 1:0, Кривелли, 6 - 2:0, Фернандес, 26 (автогол) - 3:0, Ба, 28 - 4:0, Элиа, 64 - 5:0, Куарежма, 66 (с пенальти) - 5:1
"Трабзонспор" - "Кайсериспор" - 6:2 (2:1)
Голы: Сорлот, 7 - 1:0, Нвакаэме, 37 - 2:0, Узун, 43 - 2:1, Старридж, 47 - 3:1, Старридж, 66 (с пенальти) - 4:1, Пармак, 71 - 5:1, Кравец, 82 - 5:2, Сорлот, 90+2 - 6:2
Положение лидеров: Сивасспор - 34 (16), Башакшехир - 33, Трабзонспор - 32, Бешикташ - 30, Фенербахче - 28 (16)...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|16
|34
|2
|Истанбул ББ
|16
|30
|3
|Бешикташ
|17
|30
|4
|Трабзонспор
|16
|29
|5
|Фенербахче
|16
|28
|6
|Аланьяспор
|16
|26
|7
|Галатасарай
|16
|24
|8
|Малатия Беледийеспор
|16
|23
|9
|Гёзтепе АС Измир
|16
|23
|10
|Газиантеп ББ
|16
|23
|11
|Денизлиспор
|17
|22
|12
|Джайкур Ризеспор
|16
|20
|13
|Генчлербирлиги
|17
|18
|14
|Касимпаса
|16
|15
|15
|Коньяспор
|16
|15
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Анкарагюджю
|17
|12
|18
|Кайсериспор
|16
|10