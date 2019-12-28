"Башакшехир" и "Трабзонспор" одержали разгромные победы в чемпионате Турции, забив 11 голов на двоих

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"Башакшехир" и "Трабзонспор" одержали разгромные победы в чемпионате Турции, забив 11 голов на двоих

Завершились два матча 17-го тура чемпионата Турции. "Башакшехир" разгромил "Касымпашу" со счетом 5:1, "Трабзонспор" уничтожил "Кайсериспор" - 6:2.

"Башакшехир" - "Касымпаша" - 5:1 (4:0)
Голы: Ба, 2 - 1:0, Кривелли, 6 - 2:0, Фернандес, 26 (автогол) - 3:0, Ба, 28 - 4:0, Элиа, 64 - 5:0, Куарежма, 66 (с пенальти) - 5:1

"Трабзонспор" - "Кайсериспор" - 6:2 (2:1)
Голы: Сорлот, 7 - 1:0, Нвакаэме, 37 - 2:0, Узун, 43 - 2:1, Старридж, 47 - 3:1, Старридж, 66 (с пенальти) - 4:1, Пармак, 71 - 5:1, Кравец, 82 - 5:2, Сорлот, 90+2 - 6:2

Положение лидеров: Сивасспор - 34 (16), Башакшехир - 33, Трабзонспор - 32, Бешикташ - 30, Фенербахче - 28 (16)...

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Команда М О
1 Сивасспор Сивасспор 16 34
2 Истанбул ББ Истанбул ББ 16 30
3 Бешикташ Бешикташ 17 30
4 Трабзонспор Трабзонспор 16 29
5 Фенербахче Фенербахче 16 28
6 Аланьяспор Аланьяспор 16 26
7 Галатасарай Галатасарай 16 24
8 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 16 23
9 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 16 23
10 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 16 23
11 Денизлиспор Денизлиспор 17 22
12 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 16 20
13 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 17 18
14 Касимпаса Касимпаса 16 15
15 Коньяспор Коньяспор 16 15
16 Антальяспор Антальяспор 16 14
17 Анкарагюджю Анкарагюджю 17 12
18 Кайсериспор Кайсериспор 16 10
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