"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул
В матче 33-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" обыграл "Башакшехир" и в 22-й раз в своей истории стал чемпионом страны.
Счет в первом тайме открыл игрок гостей Риад Баич, но во второй половине победу стамбульскому клубу принесли голы Софьяна Фегули и Генри Оньекуру.
За тур до финиша "Галатасарай" на три очка оторвался от "Башакшехира" и по личным встречам в любом случае займет место выше.
Таким образом, российский защитник "Башакшехира" Федор Кудряшов получит серебряные медали.
"Галатасарай" - "Башакшехир" - 2:1 (0:1)
Голы: Баич, 17 - 0:1, Фегули, 47 - 1:1, Чуквуемека, 64 - 2:1
"Галатасарай": Муслера, Мариано, Некади, Маркао, Нагатомо, Донк (Инан, 46), Фернандо, Оньекуру, Бельханда, Фегули (Линнес, 90+2), Диане (Кайя, 85)
"Башакшехир": Гюнок, Клиши, Кудряшов, Текдемир, Кайчара, Инлер, Элиа, Эмре (Моссоро, 29), Кахвечи (Адейбайор, 70), Вишча, Баич (Робиньо, 81)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|33
|69
|2
|Истанбул ББ
|33
|66
|3
|Бешикташ
|33
|62
|4
|Трабзонспор
|33
|60
|5
|Малатия Беледийеспор
|33
|47
|6
|Антальяспор
|33
|45
|7
|Коньяспор
|33
|43
|8
|Аланьяспор
|33
|43
|9
|Джайкур Ризеспор
|33
|41
|10
|Кайсериспор
|33
|41
|11
|Фенербахче
|32
|40
|12
|Касимпаса
|33
|39
|13
|Сивасспор
|32
|38
|14
|Анкарагюджю
|32
|37
|15
|Гёзтепе АС Измир
|33
|35
|16
|Бурсаспор
|33
|34
|17
|BB Erzurumspor
|32
|32
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|33
|26