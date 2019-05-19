"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул

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"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул

В матче 33-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" обыграл "Башакшехир" и в 22-й раз в своей истории стал чемпионом страны.

Счет в первом тайме открыл игрок гостей Риад Баич, но во второй половине победу стамбульскому клубу принесли голы Софьяна Фегули и Генри Оньекуру.

За тур до финиша "Галатасарай" на три очка оторвался от "Башакшехира" и по личным встречам в любом случае займет место выше.

Таким образом, российский защитник "Башакшехира" Федор Кудряшов получит серебряные медали.

"Галатасарай" - "Башакшехир" - 2:1 (0:1)
Голы: Баич, 17 - 0:1, Фегули, 47 - 1:1, Чуквуемека, 64 - 2:1

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Некади, Маркао, Нагатомо, Донк (Инан, 46), Фернандо, Оньекуру, Бельханда, Фегули (Линнес, 90+2), Диане (Кайя, 85)

"Башакшехир": Гюнок, Клиши, Кудряшов, Текдемир, Кайчара, Инлер, Элиа, Эмре (Моссоро, 29), Кахвечи (Адейбайор, 70), Вишча, Баич (Робиньо, 81)

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