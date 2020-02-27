"Башакшехир" разгромил "Спортинг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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"Башакшехир" разгромил "Спортинг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Башакшехир" разгромил "Спортинг" и вышел в следующую стадию турнира. Турки сумели перевести игру в овертайм благодаря голу в концовке основного времени, а затем дожали соперника в дополнительной 30-минутке.

"Истанбул Башакшехир" Турция – "Спортинг" Португалия - 4:1 (2:0) - первый матч - 1:3
Голы: Шкртел, 31 - 1:0, Алексич, 45 - 2:0, Вьетто, 68 - 2:1, Вишча, 90+2 - 3:1, Вишча, 119 (с пенальти) - 4:1

"Истанбул Башакшехир": Гюнок, Епуряну, Клиши, Шкртел, Кайсара, Кахведжи (Робиньо, 89), Алексич, Вишча (Карлуш Понк, 120), Окечукву (Озджан, 77), Элиа (Гульбрандсен, 85), Ба.

"Спортинг": Луиш Машимиану, Ристовски, Коатес, Илори, Акунья, Вендел (Эдуардо Энрике, 90), Жоване Кабрал (Думбия, 73), Батталья, Болази (Плата, 60), Шпорар (Педру Мендеш, 108), Вьетто.

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"Вулверхэмптон", "Байер" и "Рома" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

"Вулверхэмптон", "Байер" и "Рома" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

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