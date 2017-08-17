"Башакшехир" - "Севилья" - 1:2, "Селтик" - "Астана" - 5:0 (обзоры)

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"Башакшехир" - "Севилья" - 1:2, "Селтик" - "Астана" - 5:0 (обзоры)Смотрите видеообзор первых матчей за выход в групповой этап Лиги Чемпионов между турецким "Башакшехиром" и испанской "Севильей", а также шотландским "Селтиком" и казахстанской "Астаной".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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