"Башакшехир" - "Севилья" - 1:2, "Селтик" - "Астана" - 5:0 (обзоры)

Смотрите видеообзор первых матчей за выход в групповой этап Лиги Чемпионов между турецким "Башакшехиром" и испанской "Севильей", а также шотландским "Селтиком" и казахстанской "Астаной".

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