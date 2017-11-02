"Башакшехир" сыграл вничью с "Хоффенхаймом", "Лудогорец" разошелся миром с "Брагой"

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"Башакшехир" сыграл вничью с "Хоффенхаймом", "Лудогорец" разошелся миром с "Брагой"

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С. "Лудогорец" сыграл вничью с "Брагой", "Башакшехир" спас ничью в поединке с "Хоффенхаймом".

"Лудогорец" Болгария – "Брага" Португалия - 1:1 (0:0)
Голы: Марселиньо, 68 - 1:0, Франсержио, 83 - 1:1

"Лудогорец": Броун, Моци, Пластун, Сисиньо, Натанаэл, Вура (Кампаньяро, 89), Гуральски, Лукоки, Кристалдо (Терзиев, 85), Марселиньо (Дяков, 73), Абель.

"Брага": Матеус, Раул Силва, Рикарду Феррейра, Жефферсон, Эшгайю, Вукчевич, Данило (Ахмед Хассан, 78), Бруну Шадаш (Орта, 58), Марсело Гойяно, Диего Соуза (Франсержио, 65), Диаш.

"Башакшехир" Турция – "Хоффенхайм" Германия - 1:1 (0:0)
Голы: Гриллич, 47 - 0:1, Вишча, 90 - 1:1

"Башакшехир": Гюнок, Епуряну, Клиши, Кайсара, Эрдем, Торун (Вишча, 62), Кахведжи (Моссоро, 81), Инлер, Фрай, Наполеони (Элиа, 81), Эрдинч.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт (Пош, 24), Шульц, Хогма, Демирбай (Гайгер, 74), Цубер, Гриллич, Нордтвейт, Амири (Окс, 60), Крамарич, Вагнер.

Положение команд: Лудогорец - 8, Брага - 7, Хоффенхайм - 4, Башакшехир - 2.

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