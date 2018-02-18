"Башакшехир" вернулся на первое место в турецкой Суперлиге благодаря осечке "Галатасарая"

Завершились несколько матчей 22-го тура чемпионата Турции. Лидировавший в Суперлиге "Галатасарай" проиграл "Касымпаше" и уступил первое место "Башакшехиру", который выиграл у "Трабзонспора".

"Трабзонспор" - "Башакшехир" - 0:1 (0:1)

Гол: Адейбайор, 36 - 0:1

"Бурсаспор" - "Малатьяспор" - 0:0

"Касымпаша" - "Галатасарай" - 2:1 (1:1)

Голы: Родригес, 37 - 0:1, Дьяне, 45+3 (с пенальти) - 1:1, Койта, 80 - 2:1

"Карабюкспор" - "Акхисар" - 0:3 (0:1)

Голы: Юмлу, 41 - 0:1, Челик, 58 - 0:2, Айдогду, 74 (с пенальти) - 0:3

Положение лидеров: Башакшехир - 46, Галатасарай, Фенербахче - 44, Бешикташ - 41...

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