"Башакшехир" вернулся на первое место в турецкой Суперлиге благодаря осечке "Галатасарая"
Завершились несколько матчей 22-го тура чемпионата Турции. Лидировавший в Суперлиге "Галатасарай" проиграл "Касымпаше" и уступил первое место "Башакшехиру", который выиграл у "Трабзонспора".
"Трабзонспор" - "Башакшехир" - 0:1 (0:1)
Гол: Адейбайор, 36 - 0:1
"Бурсаспор" - "Малатьяспор" - 0:0
"Касымпаша" - "Галатасарай" - 2:1 (1:1)
Голы: Родригес, 37 - 0:1, Дьяне, 45+3 (с пенальти) - 1:1, Койта, 80 - 2:1
"Карабюкспор" - "Акхисар" - 0:3 (0:1)
Голы: Юмлу, 41 - 0:1, Челик, 58 - 0:2, Айдогду, 74 (с пенальти) - 0:3
Положение лидеров: Башакшехир - 46, Галатасарай, Фенербахче - 44, Бешикташ - 41...
Не пропустите: "Фенербахче" разгромил "Аланьяспор" и другие результаты 22-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|22
|46
|2
|Галатасарай
|22
|44
|3
|Фенербахче
|22
|44
|4
|Бешикташ
|22
|41
|5
|Кайсериспор
|22
|35
|6
|Сивасспор
|22
|34
|7
|Трабзонспор
|22
|33
|8
|Гёзтепе АС Измир
|21
|33
|9
|Касимпаса
|22
|29
|10
|Малатия Беледийеспор
|22
|28
|11
|Бурсаспор
|22
|27
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|22
|27
|13
|Антальяспор
|22
|24
|14
|Генчлербирлиги
|21
|22
|15
|Коньяспор
|22
|21
|16
|Аланьяспор
|22
|21
|17
|Османлыспор
|22
|19
|18
|Карабюкспор
|22
|12