"Башакшехир" вернулся на первое место в турецкой Суперлиге благодаря осечке "Галатасарая"

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"Башакшехир" вернулся на первое место в турецкой Суперлиге благодаря осечке "Галатасарая"

Завершились несколько матчей 22-го тура чемпионата Турции. Лидировавший в Суперлиге "Галатасарай" проиграл "Касымпаше" и уступил первое место "Башакшехиру", который выиграл у "Трабзонспора".

"Трабзонспор" - "Башакшехир" - 0:1 (0:1)
Гол: Адейбайор, 36 - 0:1

"Бурсаспор" - "Малатьяспор" - 0:0

"Касымпаша" - "Галатасарай" - 2:1 (1:1)
Голы: Родригес, 37 - 0:1, Дьяне, 45+3 (с пенальти) - 1:1, Койта, 80 - 2:1

"Карабюкспор" - "Акхисар" - 0:3 (0:1)
Голы: Юмлу, 41 - 0:1, Челик, 58 - 0:2, Айдогду, 74 (с пенальти) - 0:3 

Положение лидеров: Башакшехир - 46, Галатасарай, Фенербахче - 44, Бешикташ - 41...  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 22 46
2 Галатасарай 22 44
3 Фенербахче 22 44
4 Бешикташ 22 41
5 Кайсериспор 22 35
6 Сивасспор 22 34
7 Трабзонспор 22 33
8 Гёзтепе АС Измир 21 33
9 Касимпаса 22 29
10 Малатия Беледийеспор 22 28
11 Бурсаспор 22 27
12 Акхисар Беледийе ГС 22 27
13 Антальяспор 22 24
14 Генчлербирлиги 21 22
15 Коньяспор 22 21
16 Аланьяспор 22 21
17 Османлыспор 22 19
18 Карабюкспор 22 12
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