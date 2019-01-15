Башкиров находится на просмотре в "Рубине"

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Башкиров находится на просмотре в "Рубине"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров приехал на просмотр в "Рубин". Об этом сообщает твиттер клуба. 

Игрок уже приступил к тренировкам с командой в Турции.

Ранее директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявлял, что клуб готов отпустить игрока.

В нынешнем сезоне Башкиров провел 17 матчей.

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