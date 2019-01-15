Башкиров находится на просмотре в "Рубине"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров приехал на просмотр в "Рубин". Об этом сообщает твиттер клуба.

Игрок уже приступил к тренировкам с командой в Турции.

Вместе с нашей командой на сборе в Турции тренируется полузащитник Евгений Башкиров, находящийся на просмотре!☝



Ранее он выступал за «Зенит», «Томь» и «Крылья Советов».#КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/sCvNxYBwEy — «Рубин» Казань (@fcrk) 15 января 2019 г.

Ранее директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявлял, что клуб готов отпустить игрока.

В нынешнем сезоне Башкиров провел 17 матчей.

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