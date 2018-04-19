Баски помогают "сливочным": "Реал Сосьедад" громит мадридский "Атлетико"

В одном из заключительных поединков 25-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" принимал мадридский "Атлетико". Как бы это странно ни звучало, но гостям очки нужны были куда важнее. Команда Диего Симеоне ведет борьбу с мадридским "Реалом" за серебро, и в свете потерь очков "сливочными" днем ранее, зачетные пункты не помешали бы "матрасникам". Что до басков, то они могут спокойно доигрывать чемпионат. Подопечные Иманола Альгуасиля уже точно не вылетят в низший дивизион, но и побороться за место в еврокубках практически невозможно.

Нередко так случается, что на "Аноэте" хозяева поля скручивают ноги сопернику благодаря вязкой игре. Так случилось и на этот раз. Только баскам помог и сам соперник, который до перерыва решил играть исключительно в обороне. Почему именно так действовали игроки "Атлетико", это вопрос к наставнику мадридского клуба. Но факт остается фактом – "Реал Сосьедад" практически безраздельно владел мячом, выискивая голевые дорожки к владениям Облака.

В защите "матрасники" сыграли на своем уровне, практически не давая сопернику шансов для взятия ворот. Но однажды семь игроков обороны "Атлетико" позволили Янузаю пройти правым флангом, прострелить в штрафную, а Виллиану Жозе пробить из района одиннадцатиметровой отметки прямо в угол ворот. Так счет был открыт – 1:0.

Больше ничем особым команды не запомнились. А вот судейская бригада однажды допустила ошибку. На 40-й минуте Гамейро мог убежать на рандеву с голкипером, но лайнсмен поднял флажок. Симеоне негодовал на бровке и можно понять почему: повтор показал, что Кевин находился в правильном положении.

Второй тайм получился интереснее. Игра смотрелась живее за счет того, что гости прибавили в активности. Симеоне решил пойти ва-банк. Еще в перерыве аргентинец выпустил в атаку Фернандо Торреса, а на 55-й минуте бросил в бой атакующего игрока Витоло, вместо защитника Хуанфрана.

Был небольшой игровой эпизод, когда казалось, что "Атлетико" сможет переломить ход матча в свою пользу. Давление мадридского клуба вылилось в опасный момент с участием Торреса, но форвард "матрасников" пробил выше. Однако хозяева вовремя почувствовали перемену ветра и отреагировали парочкой хороших контратак. Сначала Янузай пробивал с 20-ти метров, но Облак парировал удар. А чуть позже Каналес и Жозе разыграли отличную двухходовку, и последний совсем чуть-чуть не попал в створ.

А затем "Атлетико" устал и уже не только не бежал вперед, но и все чаще проваливался в обороне. Как результат – на 80-й минуте "Реал Сосьедад" удвоил свое преимущество и фактически снял все вопросы о победителе. Жозе увидел Хуанми на грани офсайда, Сауль задержался на линии и нападающий басков спокойно переиграл Облака – 2:0.

Минут через пять гостям удалось создать полумомент, с которого мог забить Торрес, но Рульи не позволил мячу влететь в ворота. Зато влетел снаряд в сетку с противоположной стороны. Третий мяч сан-себастьянцы забивали уже ставшему на две ноги сопернику. Каналес из центра отыграл налево на партнера, а тот с левого угла штрафной вырезал подачу на дальний угол вратарской, где все забыли Хуанми. Нападающий басков головой по интересной дуге отправил снаряд в дальнюю "девятку" – 3:0.

"Реал Сосьедад" одержал красивую победу, продолжая играть в Примере на "ноль". Также матч оставил много вопросов по игре "Атлетико". Где были мадридцы в этот вечер?

"Реал Сосьедад" – "Атлетико" – 3:0

Голы: Жозе, 27 – 1:0. Хуанми, 80 – 2:0. Хуанми, 90+2 – 3:0.

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, ла Белья, Морено, Р.Навас, Пардо (Сурутуса, 65), Ильярраменди, Янузай, Каналес, Оярсабаль (Хуанми, 72), Жозе (Орхильес, 88).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хуанфран (Витоло, 54), Савич, Томас (Габи, 75), Коке, Сауль, А.Корреа (Ф.Торрес, 46), Гризманн, Гамейро.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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