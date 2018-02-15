Баслер: "Ювентус" не выиграет Лигу Чемпионов с Буффоном

Известный в прошлом немецкий футболист Марио Баслер призвал голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона завершить карьеру.

"Джиджи был исключительным голкипером, но иногда мы упускаем подходящее время, чтобы уйти на пенсию. Он потерял момент, чтобы вовремя завершить карьеру. Я ушел в 33 года. Клуб и тренер должны сказать ему, что пришло время остановиться. Возможно, он действительно хочет выиграть Лигу Чемпионов, но он - больше не вратарь международного уровня, и "Ювентус" не сможет выиграть трофей с ним", - цитирует бывшего футболиста Football Italia.

Напомним, Буффон высказался о своем будущем. | soccernews.ru