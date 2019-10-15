Баста официально стал владельцем "СКА Ростов"
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) официально стал владельцем "СКА из Ростова-на-Дону". Об этом сообщается в пресс-релизе.
Музыкант выплатил долг клуба и вложил 10 миллионов рублей в его развитие. Также он пригласил специалистов, которые займутся управлением командой. Сем Баста будет заниматься развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами.
"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Теперь наша цель - перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков", - сказал Баста.
Стоит отметить, что поддержку команде также окажут дочерняя компания Корпорации Ростех "РТ-Капитал" и правительство Ростовской области.
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