Баста рассказал, как приглашал Глушакова в "СКА Ростов"

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Баста рассказал, как приглашал Глушакова в "СКА Ростов"

Рэпер Баста рассказал, как приглашал в ростовский клуб бывшего игрока "Спартака" Дениса Глушакова, который стал футболистом "Ахмата".

"Целая группа наших единомышленников занимается тем, как должен развиваться клуб. Чего греха таить: для посторонних игроков СКА - команда не самой первой категории.

Я Глушакову говорил: "Тебя ждет СКА Ростов". А он: "Не дай бог, тьфу-тьфу". Но потом: "Звони мне". То есть это всех интересует. Люди понимают, что, если мы со своим взглядом на жизнь здесь, будет интересная заваруха.

Когда информация просочилась, столько пацанов, спортивных агентов спрашивали, чем помочь!" - сказал Баста.

Баста занимается возрождением клуба "СКА Ростов".

А еще: Глушаков отреагировал на лайк Цорном комментария, в котором фанат высмеял Кононова| http://soccernews.ru
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