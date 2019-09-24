Баста рассказал, как приглашал Глушакова в "СКА Ростов"
Рэпер Баста рассказал, как приглашал в ростовский клуб бывшего игрока "Спартака" Дениса Глушакова, который стал футболистом "Ахмата".
"Целая группа наших единомышленников занимается тем, как должен развиваться клуб. Чего греха таить: для посторонних игроков СКА - команда не самой первой категории.
Я Глушакову говорил: "Тебя ждет СКА Ростов". А он: "Не дай бог, тьфу-тьфу". Но потом: "Звони мне". То есть это всех интересует. Люди понимают, что, если мы со своим взглядом на жизнь здесь, будет интересная заваруха.
Когда информация просочилась, столько пацанов, спортивных агентов спрашивали, чем помочь!" - сказал Баста.
Баста занимается возрождением клуба "СКА Ростов".
А еще: Глушаков отреагировал на лайк Цорном комментария, в котором фанат высмеял Кононова| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Директор "Милана" прокомментировал поражение от "Интера" в матче 4-го тура Серии А
-
Мбаппе и Верратти повлияли на решение Неймара остаться в ПСЖ
-
Иско восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе
-
"Реал" рассматриват Почеттино, как нового главного тренера
-
Жена Жиркова рассказала, как нужно выглядеть дома перед мужем
-
Вадим Евсеев признался, что пока не думает о работе в топ-клубе
-
Месси высказался о результатах "Барселоны"
-
Баста рассказал, как приглашал Глушакова в "СКА Ростов"
-
Сульшер может покинуть пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" необходимо продолжить инвестировать в состав
-
Сборная России может не сыграть на ЧМ-2020
-
1
"Ювентуса" вручил памятную футболку Арнольду Шварценеггеру
-
Хави заявил, что хочет поработать в чемпионате Англии
-
"Ювентус" надеется летом бесплатно приобрести Виллиана
-
1
"Реал" следит за Стерлингом
-
New Balance судится с "Ливерпулем" за право продлить контракт
-
Марсело: "В "Реале" всегда будут игроки, делающие невероятные вещи"
-
"Крылья Советов" проведут акцию для самарских школьников
-
1
Черчесов рассказал, почему при голосовании за приз лучшему игроку отдал предпочтение Роналду
-
Манджукич останется в "Ювентусе" минимум до зимы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4