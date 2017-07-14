"Бастия" может оказаться в центре очередного скандала

В ближайшее время французский клуб "Бастия" может понести серьезное наказание.

Как сообщает AFP, прокуратора проводит предварительное расследование, которое поможет выяснить природу гарантийных чеков, которые были выпущены клубом.

В ходе расследования стало известно, что чеки были привязаны к закрытому банковскому счету, что вызвало подозрение следователей.

Напомним, в прошлом сезоне "Бастия" вылетела из Лиги 1. | http://soccernews.ru