"Бастия" может оказаться в центре очередного скандала

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"Бастия" может оказаться в центре очередного скандалаВ ближайшее время французский клуб "Бастия" может понести серьезное наказание.

Как сообщает AFP, прокуратора проводит предварительное расследование, которое поможет выяснить природу гарантийных чеков, которые были выпущены клубом.

В ходе расследования стало известно, что чеки были привязаны к закрытому банковскому счету, что вызвало подозрение следователей.

Напомним, в прошлом сезоне "Бастия" вылетела из Лиги 1.  | http://soccernews.ru

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