"Бастия" переведена в пятый французский дивизион

Французский футбольный клуб "Бастия" лишился профессионального статуса, сообщает RMC Sport.

Корсиканская команда переведена в Национальный дивизион 3, который является пятым по силе дивизионом Франции.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Бастия" выступала в Лиге 1, однако по спортивным показателям вылетела в Лигу 2. После клуб из-за нарушений правил финансового фэйр-плей был переведён в третий дивизион и в итоге объявил о банкротстве.

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