"Бастия" пробилась в следующий раунд Кубка Франции, "Анжер" покидает турнир
Представляем результаты 1/32 финала Кубка Франции.
"Вири-Шатийон" - "Анжер" 1:0
Гол: Сако, 50 - 1:0
"Тур" - "Лез Эрбье" 1:2
Голы: Пуйе, 6 - 0:1, Бупендза, 47 - 1:1, Пуйе, 55 - 1:2
"Ирис Клуб де Круа" - "Раон" 2:0
Голы: Михуби, 85 - 1:0, Хассани, 90 - 2:0
"Мариньян" - Клермон" 1:1, по пенальти: 3:0
Голы: Онора, 45 - 0:1, Барка, 60 - 1:1
"Бастия" - "Конкарно" 2:2, по пенальти: 5:4
Голы: Тупин, 21 - 0:1, Моретти, 39 - 1:1, Гуззе, 47 - 1:2, Поджи, 90 - 2:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|47
|2
|Лилль
|19
|34
|3
|Лион
|18
|32
|4
|Монпелье
|17
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Ним
|18
|23
|12
|Бордо
|17
|22
|13
|Тулуза
|18
|21
|14
|Нант
|17
|20
|15
|Анжер
|17
|19
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|18
|17
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11