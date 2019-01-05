"Бастия" пробилась в следующий раунд Кубка Франции, "Анжер" покидает турнир

Теги бастиявири-шатийонлез эрбье

"Бастия" пробилась в следующий раунд Кубка Франции, "Анжер" покидает турнир

Представляем результаты 1/32 финала Кубка Франции.

"Вири-Шатийон" - "Анжер" 1:0

Гол: Сако, 50 - 1:0


"Тур" - "Лез Эрбье" 1:2

Голы: Пуйе, 6 - 0:1, Бупендза, 47 - 1:1, Пуйе, 55 - 1:2


"Ирис Клуб де Круа" - "Раон" 2:0

Голы: Михуби, 85 - 1:0, Хассани, 90 - 2:0


"Мариньян" - Клермон" 1:1, по пенальти: 3:0

Голы: Онора, 45 - 0:1, Барка, 60 - 1:1


"Бастия" - "Конкарно" 2:2, по пенальти: 5:4

Голы: Тупин, 21 - 0:1, Моретти, 39 - 1:1, Гуззе, 47 - 1:2, Поджи, 90 - 2:2        

Читайте также: "Нант" разгромил "Шатору" и пробился в 1/16 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 17 47
2 Лилль Лилль 19 34
3 Лион Лион 18 32
4 Монпелье Монпелье 17 30
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 30
6 Марсель Марсель 17 27
7 Страсбур Страсбур 19 26
8 Ренн Ренн 18 26
9 Реймс Реймс 19 26
10 Ницца Ницца 18 26
11 Ним Ним 18 23
12 Бордо Бордо 17 22
13 Тулуза Тулуза 18 21
14 Нант Нант 17 20
15 Анжер Анжер 17 19
16 ФК Кан ФК Кан 19 18
17 Амьен Амьен 18 17
18 Дижон Дижон 18 16
19 Монако Монако 18 13
20 Генгам Генгам 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов