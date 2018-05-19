БАТЭ - "Динамо Брест" - 2:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор финального матча Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским "Динамо".
Не пропустите: Милевский помог брестскому "Динамо" победить БАТЭ и выиграть Кубок Беларуси. | http://soccernews.ru
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