БАТЭ - "Динамо Брест" - 2:3 (обзор)

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БАТЭ - "Динамо Брест" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским "Динамо".

Не пропустите: Милевский помог брестскому "Динамо" победить БАТЭ и выиграть Кубок Беларуси. | http://soccernews.ru

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