БАТЭ досрочно стал чемпионом Беларуси

В рамках 27-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своём поле обыграл "Неман" со счётом 1:0.

Благодаря этой победе борисовская команда стала недосягаемой для конкурентов и в очередной раз стала чемпионом страны.

Стоит отметить, что подопечные Алексея Баги добыли золотые медали досрочно - за три тура до завершения первенства.

Таким образом, БАТЭ оформил 13-е чемпионство подряд и 15-е в истории, что является рекордом.

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