БАТЭ досрочно стал чемпионом Беларуси
В рамках 27-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своём поле обыграл "Неман" со счётом 1:0.
Благодаря этой победе борисовская команда стала недосягаемой для конкурентов и в очередной раз стала чемпионом страны.
Стоит отметить, что подопечные Алексея Баги добыли золотые медали досрочно - за три тура до завершения первенства.
Таким образом, БАТЭ оформил 13-е чемпионство подряд и 15-е в истории, что является рекордом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12