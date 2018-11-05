БАТЭ досрочно стал чемпионом Беларуси

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БАТЭ досрочно стал чемпионом Беларуси

В рамках 27-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своём поле обыграл "Неман" со счётом 1:0.

Благодаря этой победе борисовская команда стала недосягаемой для конкурентов и в очередной раз стала чемпионом страны.

Стоит отметить, что подопечные Алексея Баги добыли золотые медали досрочно - за три тура до завершения первенства.

Таким образом, БАТЭ оформил 13-е чемпионство подряд и 15-е в истории, что является рекордом. 

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