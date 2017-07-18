БАТЭ и "Вардар" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Белорусский БАТЭ и македонский "Вардар" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов, оказавшись сильнее армянского "Алашкерта" и шведского "Мальме" соответственно.

"Алашкерт" - БАТЭ - 1:3 (результат первого матча - 1:1)

Голы: Ненадович, 18 - 1:0, Гордейчук, 23 - 1:1, Гордейчук, 35 - 1:2, Володько, 78 - 1:3.

"Вардар" - "Мальме" - 3:1 (результат первого матча - 1:1)

Голы: Розенберг, 16 - 0:1 (пенальти), Грнчаров, 56 - 1:1, Барсегян, 61 - 2:1, Николов, 90+1 - 3:1.

Нереализованный пенальти: Фелипе, 61 ("Вардар").

Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышла "Астана". | soccernews.ru