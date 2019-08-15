БАТЭ и "Заря" вышли в плей-офф раунд Лиги Европы, "Динамо" Тбилиси и "Нефтчи" вылетели

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БАТЭ и "Заря" вышли в плей-офф раунд Лиги Европы, "Динамо" Тбилиси и "Нефтчи" вылетели

Завершились несколько ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с участием клубом из бывшего СССР. Стоит отметить выход в следующую стадию турнира белорусского БАТЭ и украинской "Зари".

"Динамо" Тбилиси Грузия – "Фейеноорд" Нидерланды - 1:1 (0:0) - первый матч - 0:4
Голы: Шенгелия, 52 - 1:0, Боттегин, 57 - 1:1

"Млада-Болеслав" Чехия – "Стяуа" Румыния - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:0
Гол: Панцыру, 90 - 0:1

БАТЭ Беларусь – "Сараево" Босния - 0:0 - первый матч - 2:1

"Заря" Украина – ЦСКА Болгария - 1:0 (0:0) - первый матч - 1:1
Гол: Русин, 90 - 1:0

"Бней-Йегуда" Израиль – "Нефтчи" Азербайджан - 2:1 (1:0) - первый матч - 2:2
Голы: Рустом, 15 - 1:0, Сагас, 66 - 2:0, Махмудов, 90 (с пенальти) - 2:1

АИК Швеция – "Шериф" Молдова - 1:1 (0:0) - первый матч - 2:1
Голы: Бауи, 61 - 1:0, Бобан, 87 - 1:1

"Шахтер" Солигорск Беларусь – "Торино" Италия - 1:1 (0:0) - первый матч - 0:5
Голы: Дзадза, 80 - 0:1, Януш, 90 (с пенальти) - 1:1

"Судува" Литва – "Маккаби" Тель-Авив Израиль - 2:1 (2:0) - первый матч - 2:1
Голы: Топчагич, 12 - 1:0, Шврлюга, 45 - 2:0, Блэкмэн, 86 - 2:1

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