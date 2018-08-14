БАТЭ - "Карабах" - 1:1 (обзор)

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БАТЭ - "Карабах" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором белорусский БАТЭ сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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