БАТЭ - "Карабах" - 1:1 (обзор)
Смотрите видеообзор матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором белорусский БАТЭ сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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