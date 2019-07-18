БАТЭ, "Карабах" и "Селтик" прошли в следующий раунд Лиги Чемпионов, "Астана" покидает турнир

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БАТЭ, "Карабах" и "Селтик" прошли в следующий раунд Лиги Чемпионов, "Астана" покидает турнир

Представляем результаты ответных матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Отметим, что в следующий раунд пробились "Дандолк", АИК, "Русенборг", "Карабах", "Ференцварош", БАТЭ, ЧФР, "Сутьеска Никшич", "Марибор" и "Селтик".

"Селтик" - "Сараево" 2:1

Голы: Кристи, 26 - 1:0, Татар, 63 - 1:1, Макгрегор, 76 - 2:1


"Марибор" - "Валюр" 2:0

Голы: Кронаветер, 11 - 1:0, Таварес, 32 - 2:0


"Сутьеска Никшич" - "Слован Братислава" 1:1, по пенальти - 3:2

Голы: Шпорар, 49 - 0:1, Шофранац, 90 - 1:1


ЧФР - "Астана" 3:1

Голы: Муртазаев, 4 - 0:1, Омрани, 10 - 1:1, Постников (аг), 26 - 2:1, Омрани, 73 - 3:1


"Пяст" - БАТЭ 1:2

Голы: Червиньски, 21 - 1:0, Мукам (пен), 82 - 1:1, Волков, 87 - 1:2


"Лудогорец" - "Ференцварош" 2:3

Голы: Харатин, 17 - 0:1, Шкварка, 21 - 0:2, Терзиев, 24 - 1:2, Нген, 48 - 1:3, Хайстер (аг), 69 - 2:3


"Карабах" - "Партизани" 2:0

Голы: Озобич, 51 - 1:0, Кинтана, 90 - 2:0


"Русенборг" - "Линфилд" 4:0

Голы: Конрадсен, 20 - 1:0, Конрадсен, 51 - 2:0, Акинтола, 69 - 3:0, Хелланн, 85 - 4:0


АИК - "Арарат" 3:1

Голы: Гоитом, 46 - 1:0, Гоитом, 52 - 2:0, Ларссон (пен), 62 - 3:0, Кобялко, 77 - 3:1


"Рига" - "Дандолк" 0:0, по пенальти - 4:5

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