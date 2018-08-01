БАТЭ обыграл ХИК и вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ

Белорусский БАТЭ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов нанес поражение финскому ХИКу и вышел в следующий раунд турнира.

ХИК - БАТЭ - 1:2, первый матч - 0:0

Голы: Рафинья, 21 - 0:1 (автогол), Стасевич, 24 - 0:2, Ягуби, 28 - 1:2.

Напомним, "Спартак" объявил заявку на третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru