БАТЭ обыграл ХИК и вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ
Белорусский БАТЭ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов нанес поражение финскому ХИКу и вышел в следующий раунд турнира.
ХИК - БАТЭ - 1:2, первый матч - 0:0
Голы: Рафинья, 21 - 0:1 (автогол), Стасевич, 24 - 0:2, Ягуби, 28 - 1:2.
Напомним, "Спартак" объявил заявку на третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
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