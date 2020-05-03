БАТЭ обыграл "Неман" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси
БАТЭ обыграл "Неман" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси.
БАТЭ - "Неман" - 3:1 (2:1)
Голы: Дубайчич, 12 - 1:0, Стасевич, 17 (пенальти) - 2:0, Кадимян, 31 - 2:1, Нехайчик, 70 - 3:1
БАТЭ с 13 баллами расположился на 3 месте в турнирной таблице, у "Немана" 8 баллов и 14 строчка.
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