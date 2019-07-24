БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов

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БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов

Представляем результаты первых игр второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

БАТЭ - "Русенборг" 2:1

Голы: Стасевич (пен), 5 - 1:0, Конрадсен, 25 - 1:1, Скавыш, 51 - 2:1

БАТЭ: Чичкан, Волков, Риос, Филипович, Яблонский, Стасевич, Симович, Бага, Драгун, Милич (Мукам, 78), Скавыш (Туоминен, 85).   


"Ференцварош" - "Валлетта" 3:1

Голы: Бонелло (аг), 19 - 1:0, Ландзафаме (пен), 36 - 2:0, Ландзафаме, 59 - 3:0, Юри, 85 - 3:1


"ЧФР Клуж" - "Маккаби Тель-Авив" 1:0

Гол: Омрани, 22 - 1:0


"Марибор" - АИК 2:1

Голы: Кронаветер, 6 - 1:0, Гоитом, 28 - 1:1, Ивкович, 38 - 2:1


"Селтик" - "Нымме Калью" 5:0

Голы: Айер, 36 - 1:0, Кристи (пен), 44 - 2:0, Гриффитс, 45 - 3:0, Кристи, 65 - 4:0, Макгрегор, 77 - 5:0

"Селтик": Бэйн, Шимунович, Айер, Болинголи-Мбомбо (Джонстон, 37), Браун, Форрест, Макгрегор, Битон, Кристи (Нтчам, 71), Эдуар, Гриффитс (Морган, 59).    


"Дандолк" - "Карабах" 1:1

Голы: Мадатов, 4 - 0:1, Хобан, 78 - 1:1


"Црвена Звезда" - ХИК 2:0

Голы: Боачи, 26 - 1:0, Павков, 90 - 2:0

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