БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов
Представляем результаты первых игр второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
БАТЭ - "Русенборг" 2:1
Голы: Стасевич (пен), 5 - 1:0, Конрадсен, 25 - 1:1, Скавыш, 51 - 2:1
БАТЭ: Чичкан, Волков, Риос, Филипович, Яблонский, Стасевич, Симович, Бага, Драгун, Милич (Мукам, 78), Скавыш (Туоминен, 85).
"Ференцварош" - "Валлетта" 3:1
Голы: Бонелло (аг), 19 - 1:0, Ландзафаме (пен), 36 - 2:0, Ландзафаме, 59 - 3:0, Юри, 85 - 3:1
"ЧФР Клуж" - "Маккаби Тель-Авив" 1:0
Гол: Омрани, 22 - 1:0
"Марибор" - АИК 2:1
Голы: Кронаветер, 6 - 1:0, Гоитом, 28 - 1:1, Ивкович, 38 - 2:1
"Селтик" - "Нымме Калью" 5:0
Голы: Айер, 36 - 1:0, Кристи (пен), 44 - 2:0, Гриффитс, 45 - 3:0, Кристи, 65 - 4:0, Макгрегор, 77 - 5:0
"Селтик": Бэйн, Шимунович, Айер, Болинголи-Мбомбо (Джонстон, 37), Браун, Форрест, Макгрегор, Битон, Кристи (Нтчам, 71), Эдуар, Гриффитс (Морган, 59).
"Дандолк" - "Карабах" 1:1
Голы: Мадатов, 4 - 0:1, Хобан, 78 - 1:1
"Црвена Звезда" - ХИК 2:0
Голы: Боачи, 26 - 1:0, Павков, 90 - 2:0
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