БАТЭ обыграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси. В матче забито 8 голов

БАТЭ обыграл "Смолевичи" в матче 8-го тура чемпионата Беларуси. Во встрече было забито 8 голов.

"Смолевичи" - БАТЭ - 3:5 (1:3)

Голы: Барсуков, 1 - 1:0, Скавыш, 13 - 1:1, Стасевич, 15 - 1:2, Бага, 36 - 1:3, Щегрикович, 55 - 2:3, По, 63 - 3:3, Милич, 80 - 3:4, Милич, 90+3 - 3:5.

"Смолевичи": Фильцов, Жевнеров, Алибеков, Бондаренко, Барсуков, Бутаревич, Макаров, Щегрикович (Александрович, 84), Турик (Вакулич, 64), По, Верас (Мухамедов, 76).

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, А.Филипович, Волков, Бага, Стасевич, Нехайчик (Бессмертный, 85), Драгун, Яблонский (Видлюмссон, 69), Скавыш (Милич, 71).

БАТЭ сравнялся по очкам со "Слуцком", но занимает первое место в турнирной таблице по дополнительным показателям.

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