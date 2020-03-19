БАТЭ проиграл аутсайдеру чемпионата Белоруссии

Теги батэ

БАТЭ проиграл аутсайдеру чемпионата Белоруссии

Аутсайдер чемпионата Белоруссии "Энергетик-БГУ" обыграл БАТЭ в первом туре сезона.

Отметим, что на данный момент отменены все футбольные чемпионаты, кроме белорусского.

"Энергетик-БГУ" - БАТЭ - 3:1 (2:0)

Голы: Яхшибаев, 26 - 1:0, Яхшибаев, 34 - 2:0, Скавыш, 66 - 2:1, Бакич, 88 - 3:1.

А еще: Бистрович поделился мнением о введении карантина из-за коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фабрегас присоединился к Погба и поздравил Кокорина с днем рождения

Фабрегас присоединился к Погба и поздравил Кокорина с днем рождения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов