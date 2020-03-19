БАТЭ проиграл аутсайдеру чемпионата Белоруссии

Аутсайдер чемпионата Белоруссии "Энергетик-БГУ" обыграл БАТЭ в первом туре сезона.

Отметим, что на данный момент отменены все футбольные чемпионаты, кроме белорусского.

"Энергетик-БГУ" - БАТЭ - 3:1 (2:0)

Голы: Яхшибаев, 26 - 1:0, Яхшибаев, 34 - 2:0, Скавыш, 66 - 2:1, Бакич, 88 - 3:1.

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