БАТЭ проиграл Суперкубок Беларуси брестскому "Динамо"

В матче за Суперкубок Беларуси брестское "Динамо" победило БАТЭ со счётом 2:1 и впервые в истории выиграло этот трофей.

БАТЭ – "Динамо Брест" - 1:2

Голы: Готаль, 14 (пенальти) - 0:1, Витус, 30 - 0:2, Сигневич, 90 - 1:2.

БАТЭ: Щербицкий, Володько, Васильевич, Филипович, Милунович, Стасевич, Бага, Драгун, Симович, Иванич, Скавыш (Сигневич, 50).

"Динамо Брест": Гутор, Витус (Лебедев, 50), Веретило, Гаврилович, Каргас, Нехайчик, Филипович (Легчилин, 82), Савицкий (Седько, 81), Осучукву, Милевский, Готаль (Премудров, 60).

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