БАТЭ проиграл Суперкубок Беларуси брестскому "Динамо"
В матче за Суперкубок Беларуси брестское "Динамо" победило БАТЭ со счётом 2:1 и впервые в истории выиграло этот трофей.
БАТЭ – "Динамо Брест" - 1:2
Голы: Готаль, 14 (пенальти) - 0:1, Витус, 30 - 0:2, Сигневич, 90 - 1:2.
БАТЭ: Щербицкий, Володько, Васильевич, Филипович, Милунович, Стасевич, Бага, Драгун, Симович, Иванич, Скавыш (Сигневич, 50).
"Динамо Брест": Гутор, Витус (Лебедев, 50), Веретило, Гаврилович, Каргас, Нехайчик, Филипович (Легчилин, 82), Савицкий (Седько, 81), Осучукву, Милевский, Готаль (Премудров, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12