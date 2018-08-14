БАТЭ прошёл "Карабах" в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов
В Борисове определялся соперник голландского ПСВ по четвёртому раунду отбора в групповой этап Лиги Чемпионов. Перед "Карабахом" стояла сложнейшая задача: нужно было не только забить в ворота Дениса Щербицкого, но и постараться не пропустить, дабы не доводить дело до дополнительного времени. А именно огорчить белорусскую оборону бывает чрезвычайно трудно!
"Карабах" решил с ходу забрать мяч себе, пытаясь время от времени подходить к владениям Дениса Щерюицкого, но белорусы провели сразу две прекрасные контратаки, в одной из которых Мирко Иванич совершил отличный перехват, выйдя на рандеву с вратарём "Карабаха", и хладнокровно отправил мяч мимо Ханнеса Халлдорссона. В следующем моменте уже Максим Володько вырезает великолепную передачу на Игоря Стасевича, но в этот раз исландский голкипер оказался на высоте.
Однако все мечты "скакунов" о возможном участии в Лиге Чемпионов разбились об удаление Эмигары, который был важным звеном в атакующих построениях "Карабаха". И все атакующие подходы азербайджанцев раз за разом упирались либо в организованную оборону БАТЭ, либо во вратаря Дениса Щербицкого. В итоге, белорусы выходят в четвёртый раунд квалификации Лиги Чемпионов, где встретятся с голландским ПСВ, а "Карабах" продолжит своё выступление уже в Лиге Европы.
Илья Панаев | http://soccernews.ru
Не пропустите! БАТЭ - "Карабах" - 1:1 (обзор)
опрос
главное
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
-
Адриано похоронил "Спартак": Каррера и компания вылетают из Лиги Чемпионов
-
Киевское "Динамо" переигрывает "Славию" и выходит в плей-офф раунд Лиги чемпионов
-
Месси в текущем году за сборную Аргентины больше не сыграет
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 августа
-
Рамос: "Уход Роналду не остановит победную поступь "Реала"
-
В ближайшее время состоится встреча Погба и Моуринью
-
Червиченко: "У "Спартака" есть сдерживающий фактор для отставки Карреры"
-
"Рома" подписала своего четырнадцатого новичка в текущее трансферное окно
-
Официально: "Рома" подписала новоиспеченного чемпиона мира
-
Президент ПАОКа: "Спартак" получил по заслугам"
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Црвена Звезда" в дополнительное время обыграла словацкий "Спартак" и стала последним участником раунда плей-офф ЛЧ
-
Рамос ответил Клоппу
-
"Милан" близок к подписанию трансферной цели "Зенита"
-
"Аякс" - "Стандард" - 3:0 (обзор)
-
"Фенербахче" - "Бенфика" - 1:1 (обзор)
-
"Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани
-
1
"Аякс" разгромил "Стандард" и вышел на киевское "Динамо" в следующем раунде ЛЧ
-
1
Каррера: "Ничего не могу предъявить команде"
-
"Зальцбург" повторно обыграл албанскую "Шкендию"
-
"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
-
4
Украинский защитник ПАОКа отметился провокацией с политическим подтекстом после матча со "Спартаком"
-
Наставник ПАОКа: "Я сказал позавчера, что мы приехали побеждать и мы победили"