БАТЭ прошёл "Карабах" в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов

В Борисове определялся соперник голландского ПСВ по четвёртому раунду отбора в групповой этап Лиги Чемпионов. Перед "Карабахом" стояла сложнейшая задача: нужно было не только забить в ворота Дениса Щербицкого, но и постараться не пропустить, дабы не доводить дело до дополнительного времени. А именно огорчить белорусскую оборону бывает чрезвычайно трудно!

"Карабах" решил с ходу забрать мяч себе, пытаясь время от времени подходить к владениям Дениса Щерюицкого, но белорусы провели сразу две прекрасные контратаки, в одной из которых Мирко Иванич совершил отличный перехват, выйдя на рандеву с вратарём "Карабаха", и хладнокровно отправил мяч мимо Ханнеса Халлдорссона. В следующем моменте уже Максим Володько вырезает великолепную передачу на Игоря Стасевича, но в этот раз исландский голкипер оказался на высоте.

Но уже в концовке тайма "Карабах" перешёл в позиционное нападение, в ходе одного из которых мяч пришёл к Махиру Мадатову, который нанёс неплохой удар с близкого расстояния, но белорусский кипер не дрогнул. В целом, первая половина встречи прошла с некоторым территориальным преимуществом азербайджанцев, но нападающие БАТЭ очень здорово выбегали в быстрые контратаки, несколько из которых завершились острыми моментами у ворот "Карабаха".

И вот, уже на 54 минуте встречи в ходе затяжной атаки "Карабаха" последовал навес в штрафную на Мадатова, который головой скинул мяч на линию вратарской, откуда Мичел в падении сравнивает счёт - 1:1. На протяжении следующих двадцати минут азербайджанцы старались атаковать по большей части флангами, но белорусская оборона была очень крепка и мало что позволяла создавать подопечным Гурбана Гурбанова.

Однако все мечты "скакунов" о возможном участии в Лиге Чемпионов разбились об удаление Эмигары, который был важным звеном в атакующих построениях "Карабаха". И все атакующие подходы азербайджанцев раз за разом упирались либо в организованную оборону БАТЭ, либо во вратаря Дениса Щербицкого. В итоге, белорусы выходят в четвёртый раунд квалификации Лиги Чемпионов, где встретятся с голландским ПСВ, а "Карабах" продолжит своё выступление уже в Лиге Европы.

БАТЭ - "Карабах" - 1:1

Голы: Иванич, 20 - 1:0. Мичел, 54 - 1:1.

БАТЭ: Щербицкий, Володько, Филипович, Филипенко, Риос, Яблонский, Бага (Глеб, 70), Драгун, Иванич (Скавыш, 78), Стасевич, Сигневич.

"Карабах": Халлдорссон, Медведев (Деларж, 85), Гусейнов, Садыхов, Гуррье, Гараев, Славчев (Озобич, 77), Мичел, Зубир, Мадатов, Эмегара.