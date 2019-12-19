БАТЭ расстался с главным тренером
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт 38-летнего специалиста с борисовским клубом истёк и было принято решение не продлевать его.
Бага возглавлял БАТЭ с июня 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионство в сезоне-2018.
Однако в 2019 году результаты борисовчан ухудшились - золотые медали чемпионата впервые за 14 лет выиграла другая команда ("Динамо" Брест). Кроме того, БАТЭ не сумел пробиться даже в групповой этап Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18