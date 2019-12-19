БАТЭ расстался с главным тренером

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БАТЭ расстался с главным тренером

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 38-летнего специалиста с борисовским клубом истёк и было принято решение не продлевать его.

Бага возглавлял БАТЭ с июня 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионство в сезоне-2018.

Однако в 2019 году результаты борисовчан ухудшились - золотые медали чемпионата впервые за 14 лет выиграла другая команда ("Динамо" Брест). Кроме того, БАТЭ не сумел пробиться даже в групповой этап Лиги Европы.

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