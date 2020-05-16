БАТЭ разгромил "Слуцк", брестское "Динамо" уступило "Энергетику"

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БАТЭ разгромил "Слуцк", брестское "Динамо" уступило "Энергетику"

Представляем результаты матчей 9-го тура чемпионата Беларуси.

"Энергетик-БГУ" - "Динамо" Брест 2:1

Голы: Бакич, 40 - 1:0, Юдчиц, 47 - 2:0, Кисляк, 90 - 2:1

"Энергетик-БГУ": Лесько, Мавату, Юдчиц, Сокол, Свирепа, Бакич (Гирс, 67), Носко, Тве, Умаров (Совпель, 68; Шорац, 84), Яхшибоев, Шкурдюк.

"Динамо" Брест: Павлюченко, Павловец, Веретило, Кики, Быков, Юзепчук, Кривец (Милевский, 62), Савицкий, Кисляк, Гордейчук (Печенин, 76), Садовский (Лаптев, 63).


"Шахтер" Солигорск - "Славия" Мозырь 2:0

Голы: Лисакович, 30 - 1:0, Баланович, 87 - 2:0

"Шахтер" Солигорск: Гутор, Сачивко, Бегунов, Антич, Селява, Сзоке, Баланович (Булычев, 90), Иванович (Подстрелов, 69), Диасамидзе (Бодул, 70), Кендыш, Лисакович.

"Славия" Мозырь: Барановский, Малькевич, Тымонюк, Ковалевский, Раевский, Potapov, Котляров (Мельников, 57; Василевич, 76), Пантя (Слюсар, 68), Костров, Недашковский, Нарх.

Удаление: Малькевич (72).


БАТЭ - "Слуцк" 3:0

Голы: Милич, 4 - 1:0, Стасевич, 24 - 2:0, Нехайчик, 70 - 3:0

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич, Филипович, Виллумссон, Яблонский (Бага, 78), Стасевич, Драгун, Милич (Нехайчик, 64), Дубайич (Скавыш, 64).

"Слуцк": Панкратов, Кривулькин, Чеботаев, Образов, Такулов, Умар Бала (Koroev, 77), Тетеренко (Салу, 46), Бобко (Трубило, 66), Семенов, Коанда, Сердюк.  

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