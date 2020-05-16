БАТЭ разгромил "Слуцк", брестское "Динамо" уступило "Энергетику"
Представляем результаты матчей 9-го тура чемпионата Беларуси.
"Энергетик-БГУ" - "Динамо" Брест 2:1
Голы: Бакич, 40 - 1:0, Юдчиц, 47 - 2:0, Кисляк, 90 - 2:1
"Энергетик-БГУ": Лесько, Мавату, Юдчиц, Сокол, Свирепа, Бакич (Гирс, 67), Носко, Тве, Умаров (Совпель, 68; Шорац, 84), Яхшибоев, Шкурдюк.
"Динамо" Брест: Павлюченко, Павловец, Веретило, Кики, Быков, Юзепчук, Кривец (Милевский, 62), Савицкий, Кисляк, Гордейчук (Печенин, 76), Садовский (Лаптев, 63).
"Шахтер" Солигорск - "Славия" Мозырь 2:0
Голы: Лисакович, 30 - 1:0, Баланович, 87 - 2:0
"Шахтер" Солигорск: Гутор, Сачивко, Бегунов, Антич, Селява, Сзоке, Баланович (Булычев, 90), Иванович (Подстрелов, 69), Диасамидзе (Бодул, 70), Кендыш, Лисакович.
"Славия" Мозырь: Барановский, Малькевич, Тымонюк, Ковалевский, Раевский, Potapov, Котляров (Мельников, 57; Василевич, 76), Пантя (Слюсар, 68), Костров, Недашковский, Нарх.
Удаление: Малькевич (72).
БАТЭ - "Слуцк" 3:0
Голы: Милич, 4 - 1:0, Стасевич, 24 - 2:0, Нехайчик, 70 - 3:0
БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич, Филипович, Виллумссон, Яблонский (Бага, 78), Стасевич, Драгун, Милич (Нехайчик, 64), Дубайич (Скавыш, 64).
"Слуцк": Панкратов, Кривулькин, Чеботаев, Образов, Такулов, Умар Бала (Koroev, 77), Тетеренко (Салу, 46), Бобко (Трубило, 66), Семенов, Коанда, Сердюк.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18