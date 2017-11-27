БАТЭ стал чемпионом Беларуси

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БАТЭ стал чемпионом Беларуси

В матче заключительного тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с "Городеей" со счётом 3:3.

Благодаря этому результату борисовская команда набрала 68 очков и стала чемпионом страны в 12-й раз подряд.

Стоит отметить, что серебряный призёр первенства - минское "Динамо" - также набрало 68 очков, но уступило БАТЭ по результатам личных встреч.

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