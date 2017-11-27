БАТЭ стал чемпионом Беларуси
В матче заключительного тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с "Городеей" со счётом 3:3.
Благодаря этому результату борисовская команда набрала 68 очков и стала чемпионом страны в 12-й раз подряд.
Стоит отметить, что серебряный призёр первенства - минское "Динамо" - также набрало 68 очков, но уступило БАТЭ по результатам личных встреч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12