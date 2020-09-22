БАТЭ уволил главного тренера после вылета из Лиги Европы

БАТЭ на своём официальном сайте объявил об уходе Кирилла Альшевского с поста главного тренера.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию после вылета команды из Лиги Европы.

Альшевский возглавлял "жёлто-синих" с января 2020 года и выиграл Кубок Беларуси.

Новым наставником БАТЭ стал Александр Лисовский, который работает в борисовском клубе с октября 2013 года (с пятимесячной отлучкой в "Смолевичи" в 2018-м).

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