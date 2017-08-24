БАТЭ в гостях обыгрывает "Александрию" и выходит в групповой этап Лиги Европы

Вечер четверга был особенным для жителей небольшого украинского города Александрия. Их команда в День Независимости страны боролась за право впервые принять участие в групповом турнире Лиги Европы. Соперником "горожан" выступал белорусский БАТЭ – опытный еврокубковый боец. После 1:1 в Борисове неделю назад шансы команд на выход в следующий этап турнира расценивались как равные.

Учитывая важность матча и его результата, трудно было ожидать от команд искрометной игры со старта. Уж слишком высока была цена ошибки. Поэтому стартовый отрезок встречи ожидаемо прошел в малоинтересной борьбе. Команды не спешили рисковать, предпочитая надежную игру в обороне.

Не удивительно, что первый удар в створ ворот случился только на 20-й минуте. В ходе атаки хозяев поля последовала передача на Цурикова, который принял снаряд на правом углу штрафной, после чего сместился в центр и мощно пробил по воротам соперника. Снаряд полетел точно в цель и с большой силой, но голкипер борисовского клуба Щербицкий с трудом отразил этот выстрел и отправил сферу за пределы поля.

Ударный выпад явно вдохновил александрийцев на новые подвиги, и украинский клуб ненадолго завладел игровой инициативой. Этого хватило команде Владимира Шарана, чтобы на 34-й минуте открыть счет. Чеботаев прошел по флангу и отдал пас в штрафную на Ситало. А там Драгун сзади налетел на игрока "Александрии" и арбитр без раздумий указал на "точку". Грицук пробил в левый от себя угол и, хотя Щербицкий угадал направление мяча, достать сферу не смог – 1:0.

А что же БАТЭ? До перерыва гости лишь раз заставили волноваться болельщиков украинского клуба, когда на 39-й минуте Родионов пробил головой после навесной подачи, однако мяч пролетел рядом со штангой.

Такой ход событий явно не устраивал команду Александра Ермаковича, поэтому вполне ожидаемо, что со старта второго тайма гости пошли вперед большими силами. И на 53-й минуте борисовчане могли сравнивать счет. Риос выполнил подачу на дальнюю штангу, Милунович сбросил мяч на Родионова, который не попал по мячу с трех метров. Панькив сыграл в мяч, подняв сферу над вратарской, после чего два защитника "Александрии", пытаясь выбить сферу, столкнулись головами. Особенно пострадал Гитченко, которому медики оказывали помощь около пяти минут. Только когда удалось остановить кровь игроку, встреча продолжилась.

Впрочем, ключевой защитник украинской команды продолжить встречу все же не смог и вскоре был заменен. Как выяснилось позже, эта потеря для "горожан" стала ключевой. Уже через пять минут гости воспользовались отсутствием ключевого игрока в обороне и провели разящую атаку. Заработали аут на половине поля соперника борисовчане, после чего сферу принял Риос, который выполнил проникающий заброс в штрафную на Иванича. Мирко принял снаряд, подработал его под удар и просто прошил Панькива – 1:1.

Команда Владимира Шарана получила психологический удар, оправиться от которого мог помочь опыт участия в таких играх. Но его у игроков "Александрии" не было, в отличие от соперника. Через несколько минут, на волне успеха, БАТЭ провел решающий выпад. Ошиблись хозяева при выходе из обороны в атаку и подарили мяч сопернику. Риос гроссмейстерски выждал паузу и выполнил мягкий навес на линию вратарской, где первым на мяче оказался Иванич, который аккуратно переправил мяч головой точно под правую штангу ворот Панькива – 1:2.

А это уже был нокаут. Хозяевам нужно было забивать дважды, но игроки "горожане" поспешили сникнуть и перестали играть в футбол. Вот здесь и сказался фактор отсутствия опыта в еврокубковых матчах. Белорусскому клубу не составило труда удержать победный счет и квалифицироваться в групповой раунд Лиги Европы. Все класс и опыт БАТЭ оказался выше, а также мастерство одного игрока – Мирко Иванича, три гола которого решили исход противостояния.

"Александрия" – БАТЭ – 1:2

Гол: Грицук, 34, с пенальти – 1:0. Иванич, 70 – 1:1. Иванич, 75 – 1:2.

"Александрия": Панькив, Бацула, Бондаренко, Гитченко (Пономарь, 64), Чеботаев, Банада, Каленчук, Цуриков, Грицук, Старенький (Чорний, 77), Ситало (Кулиш, 86).

БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Милунович, Бульят, Риос (М.Володько, 78), Драгун, А.Володько (Сигневич, 65), Иванич, Гордейчук, Стасевич, Родионов (Яблонский, 89).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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