БАТЭ выиграл Кубок Беларуси, забив победный гол на 121 минуте

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БАТЭ выиграл Кубок Беларуси, забив победный гол на 121 минуте

БАТЭ обыграл брестское "Динамо" и выиграл Кубок Беларуси-2019/20.

Победный гол забил Захар Волков в добавленное время ко второму дополнительному тайму.

БАТЭ - "Динамо" Брест - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Волков, 120+1.

БАТЭ: Чичкан, Настич, Филипович, Волков, Филипенко (Копитович, 42), Яблонский, Драгун, Стасевич, Нехайчик (Милич, 65), Бага (Видлюмссон, 101), Скавыш.

"Динамо": Игнатович, Кики, Павловец, Витус (Веретило, 105), Быков, Кисляк, Нойок, Юзепчук, Савицкий, Гордейчук (Лаптев, 70), Милевский (Кривец, 106).

БАТЭ стал единоличным лидером по количеству Кубков Белоруссии. Команда выигграла 4 трофея.

Не пропустите: БАТЭ на выезде одолел брестское "Динамо"| http://soccernews.ru
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