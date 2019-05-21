Батистута может начать тренерскую карьеру в английском клубе

Теги мидлсброгабриэль батистута

Батистута может начать тренерскую карьеру в английском клубе

Известный в прошлом аргентинский форвард Габриэль Батистута намерен начать тренерскую карьеру, сообщает британская пресса.

50-летний специалист хочет возглавить "Мидлсбро", который в текущем сезоне финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

"Смогги" пока не определились с новым наставником. Помимо Батистуты в шорт-листе клуба находятся Джонатан ВудгейтДэвид Мойес и Найджел Пирсон.

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