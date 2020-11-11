Экс-игрок сборной Аргентины Габриэль Батистута может войти в тренерский штаб "Фиорентины".

"Я побеседую с Батистутой. Он может стать важным добавлением для команды и будет стимулировать наших футболистов. Сейчас это невозможно, однако мы обсудим это", - заявил новый наставник "фиалок" Чезаре Пранделли.

Батистута за "Фиорентину" с 1991 по 2000 год. В составе клуба он провел 331 игру, забил 203 гола и отдал три ассиста.

После 7 туров "Фиорентина" идет в Серии А на 12-м месте.

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