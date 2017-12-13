Батистута: "Порой я просил врачей ампутировать мои ноги"

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал о проблемах с ногами, которые у него возникли после завершения карьеры.

"У меня были серьезные проблемы с лодыжками. Пришлось сделать операцию и это было правильным решением. Я стал хуже ходить, но больше не страдаю от боли. Порой мне было сложно встать с постели и приходилось принимать кучу обезбаливающих. Я хотел отрезать свои ноги. Порой я просил врачей ампутировать мои ноги", - приводит слова Батистуты Marca.

Напомним, что Батистута известен своими выступлениями за "Фиорентину", "Рому" и "Интер".

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