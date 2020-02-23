Батистута поздравил Роналду, который повторил его рекорд в Серии А

Бывший нападающий "Фиорентины" Габриэль Батистута поздравил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который повторил его рекорд в Серии А. Португалец, также как и ранее аргентинец, забил гол в 11-м матче подряд в чемпионате Италии.

"Поздравляю Криштиану с рекордом! Но, мне кажется, что рекорд установить легче, когда ты отдыхаешь", - написал Батистута в своем Twitter.

Напомним, что Роналду пропустил матч 24-го тура с "Брешией" (2:0), а затем повторил рекорд аргентинца в поединке 25-го тура со СПАЛом (2:1). Что касается Батистуты, то он забивал в 11 матчах подряд без пропусков.

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