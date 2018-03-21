Батистута: "Рома" способна обыграть "Барселону" в Лиге Чемпионов
Бывший нападающий "Ромы" Габриэль Батистута считает, что римский клуб может победить "Барселону" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
"Рома" всегда была одним из тех топ-клубов, которым постоянно чего-то не хватало. Но сейчас команда хорошо играет под руководством Эусебио Ди Франческо. "Рома" не становилась чемпионом в последнее время только из-за "Ювентуса".
Я думаю, что "Рома" способна обыграть "Барселону" в Лиге Чемпионов и выйти в полуфинал. "Рома" может победить любого оставшегося соперника в этом турнире", - цитирует Батистуту La Gazzetta dello Sport.
Стоит отметить, что в 2002 году "Рома" победила "Барселону" (3:0) в матче группового этапа с Батистутой в составе.
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