Батистута считает, что Месси сможет принять участие в ЧМ-2022

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута уверен, что ЧМ-2018 не станет последним для Лионеля Месси.

"Я бы сказал Лионелю, что если у него не будет травм, он сможет сыграть на Чемпионате Мира в Катаре. Нет причин для беспокойства. К сожалению, сейчас сборная Аргентины не показывает убедительной игры. Они меняют тренеров, подход к работе и стиль игры. Месси - лучший, он отдаст все силы ради победы на мундиале, но нужно строить команду, которая с ним сможет комбинировать.

У Месси не работает в сборной то, что работает в "Барселоне". Каталонский клуб адаптировался к его игре. Футболисты вроде Роналдиньо, Хави и Неймара приходили и уходили, но ничего не менялось. То же и с тренерами. К тому же играть с Бразилией или Германией не столь просто, как с "Эйбаром". В сборной все гораздо сложнее" - приводит слова Батистуты Marca.

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