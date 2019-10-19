Батистута: "Умолял врача ампутировать мне ноги"
Известный в прошлом аргентинский форвард Габриэль Батистута рассказал о проблемах со здоровьем после завершения футбольной карьеры.
"Когда я завершил карьеру, обнаружил, что мои лодыжки раздроблены на кусочки. Малейшее движение превращалось в мучение. Та же проблема, что и у ван Бастена, который попрощался с футболом в 28 лет. Операция была решением, которое я обдумывал как минимум шесть-семь лет. Через 40 дней, когда шина будет снята, мы узнаем, исчезла ли боль, и смогу ли я ходить, как нормальный человек.
Иногда я не мог встать с постели. Я плакал от злости и говорил себе, что так больше продолжаться не может. Мне стало так плохо, что я пошёл к своему другу-врачу и умолял его ампутировать мне ноги. Я настаивал, говоря, что это больше не жизнь", - цитирует экс-футболиста Corriere della Sera.
50-летний Батистута в течение карьеры выступал за "Ньюэллс Олд Бойз", "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", "Фиорентину", "Рому", "Интер" и "Аль-Араби". За сборную Аргентины сыграл 77 матчей и забил 54 гола. Был лучшим бомбардиром "альбиселесте" до эпохи Лионеля Месси.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|10
|21
|2
|Расинг Клуб
|10
|19
|3
|Ривер Плейт
|10
|18
|4
|Аргентинос Хуниорс
|9
|18
|5
|Арсенал
|10
|16
|6
|Велес Сарсфилд
|9
|16
|7
|Ланус
|9
|16
|8
|Тальерес де Кордоба
|9
|16
|9
|Сан Лоренцо
|9
|16
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|8
|15
|11
|Росарио Сентраль
|9
|13
|12
|Индепендьенте
|8
|13
|13
|Патронато Парана
|9
|12
|14
|К Кордоба Сантьяго
|9
|11
|15
|Унион Санта-Фе
|9
|11
|16
|Эстудиантес
|9
|10
|17
|Колон
|9
|10
|18
|Атлетико Тукуман
|9
|10
|19
|Дефенса и Хустисия
|9
|10
|20
|Уракан
|9
|10
|21
|Банфилд
|9
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|22
|Альдосиви
|9
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|23
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