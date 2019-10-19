Батистута: "Умолял врача ампутировать мне ноги"

Известный в прошлом аргентинский форвард Габриэль Батистута рассказал о проблемах со здоровьем после завершения футбольной карьеры.

"Когда я завершил карьеру, обнаружил, что мои лодыжки раздроблены на кусочки. Малейшее движение превращалось в мучение. Та же проблема, что и у ван Бастена, который попрощался с футболом в 28 лет. Операция была решением, которое я обдумывал как минимум шесть-семь лет. Через 40 дней, когда шина будет снята, мы узнаем, исчезла ли боль, и смогу ли я ходить, как нормальный человек.

Иногда я не мог встать с постели. Я плакал от злости и говорил себе, что так больше продолжаться не может. Мне стало так плохо, что я пошёл к своему другу-врачу и умолял его ампутировать мне ноги. Я настаивал, говоря, что это больше не жизнь", - цитирует экс-футболиста Corriere della Sera.

50-летний Батистута в течение карьеры выступал за "Ньюэллс Олд Бойз", "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", "Фиорентину", "Рому", "Интер" и "Аль-Араби". За сборную Аргентины сыграл 77 матчей и забил 54 гола. Был лучшим бомбардиром "альбиселесте" до эпохи Лионеля Месси.

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