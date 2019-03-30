Батистута встал на защиту Игуаина

Легендарный аргентинский футболист Габриэль Батистута заступился за своего соотечественника Гонсало Игуаина, который на этой неделе объявил о завершении международной карьеры.

"Игуаин – великий нападающий. Его уважают во всём мире, но в Аргентине люди помнят его только из-за промахов, забывая про сотни забитых голов", - цитирует Батистуту Goal.com.

31-летний Игуаин выступал за сборную Аргентины с 2009 по 2018 год, сыграл 75 матчей и забил 31 гол.

Форвард "Челси" подвергался нападкам на родине из-за трёх промахов - в 2014 году он не реализовал выход один на один в финале Чемпионата Мира, а в 2016-м в аналогичной ситуации не забил Чили в финале Кубка Америки. Также он ударил выше ворот в серии пенальти в финале Кубка Америки-2015.

Не пропустите: Игуаин прокомментировал завершение карьеры в сборной Аргентины. | http://soccernews.ru