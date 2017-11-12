Батистута: "Я был в бешенстве, когда Месси побил мой рекорд в сборной Аргентины"
Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута заявил, что он был крайне недоволен, когда Лионель Месси побил его рекорд по количеству голов за национальную команду.
"Я был в бешенстве, когда Месси побил мой рекорд в сборной Аргентины. Ранее рекорд принадлежал мне. Это было большим признанием моих заслуг. Когда я установил этот рекорд, об этом узнал весь мир. Теперь думаю, что Месси забьет в два раза больше, чем я. Меня утешает лишь тот факт, что мой рекорд побил инопланетянин. Любой рекорд существует для того, чтобы его превзойти", - приводит слова Батистуты AS.
На счету Батистуты 54 гола в 77 матчах за аргентинскую сборную. Месси на данный момент отличился 61 раз 123 поединках.
Не пропустите: Месси: "Мне было стыдно признаться, что я хотел вернуться в сборную". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Горетцка желает продолжить карьеру в АПЛ
-
"Реал" интересуется игроком, подписывать которого отказалась "Барселона"
-
Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке
-
Бубнов: "Такого преимущества аргентинцы никогда не имели ни с одной командой"
-
"Реал" нацелился на летнюю трансферную цель "Барселоны"
-
Лев: "Франция - намного опаснее Англии"
-
Бензема поставил Бен Арфу на один уровень с Месси
-
Де Брюйне высказался о сравнениях с Месси и Роналду
-
Дракслер не намерен покидать ПСЖ
-
Травма Иско оказалась несерьёзной
-
Муса подтвердил, что может перейти в "Халл"
-
Бензема рассказал об обиде на Моуринью
-
Топ-15 самых бьющих игроков ведущих чемпионатов Европы
-
Черчесов поделился ожиданиями от матча с Испанией
-
Аршавин занял пятое место в рейтинге лучших игроков чемпионата Казахстана
-
Эррера хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"
-
Дель Пьеро ждёт возвращения Конте в Италию
-
На Эмре Джана появился ещё один претендент
-
Муса исключил переход в "Спартак"
-
"Реал" готов снизить трансферную стоимость Бэйла