Батистута: "Я был в бешенстве, когда Месси побил мой рекорд в сборной Аргентины"

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Батистута: "Я был в бешенстве, когда Месси побил мой рекорд в сборной Аргентины"
Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута заявил, что он был крайне недоволен, когда Лионель Месси побил его рекорд по количеству голов за национальную команду.

"Я был в бешенстве, когда Месси побил мой рекорд в сборной Аргентины. Ранее рекорд принадлежал мне. Это было большим признанием моих заслуг. Когда я установил этот рекорд, об этом узнал весь мир. Теперь думаю, что Месси забьет в два раза больше, чем я. Меня утешает лишь тот факт, что мой рекорд побил инопланетянин. Любой рекорд существует для того, чтобы его превзойти", - приводит слова Батистуты AS.

На счету Батистуты 54 гола в 77 матчах за аргентинскую сборную. Месси на данный момент отличился 61 раз 123 поединках.

Не пропустите: Месси: "Мне было стыдно признаться, что я хотел вернуться в сборную". | http://soccernews.ru

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