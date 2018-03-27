Батленд будет основным вратарём сборной Англии в матче с Италией

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Батленд будет основным вратарём сборной Англии в матче с Италией

Голкипер "Сток Сити" Джек Батленд будет основным вратарём сборной Англии в товарищеском матче против Италии, сообщает Sky Sports.

Тренерский штаб "трёх львов" отдал предпочтение стражу ворот "гончаров" перед Джорданом Пикфордом, Джо Хартом и Ником Поупом.

Напомним, что матч Англия - Италия состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе "Уэмбли". 

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