Батленд не поможет сборной Англии в товарищеских матчах с Германией и Бразилией



Вратарь "Сток Сити" Джек Батленд выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, голкипер получил перелом пальца на тренировке сборной Англии и не сыграет в предстоящих товарищеских матчах с Германией и Бразилией.

Батленд уже вернулся в расположение "гончаров", где пройдет курс лечения.

В этом сезоне 24-летний Батленда провел за "Сток" 11 матчей и пропустил 22 гола.

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