Батленд пропустит от 4 до 6 недель

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Батленд пропустит от 4 до 6 недель

Вратарь "Сток Сити" Джек Батленд сломал палец в расположении сборной Англии, сообщает BBC.

По сведениям издания, из-за этой травмы 24-летний страж ворот выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.

В этом сезоне Батленд сыграл за "Сток Сити" 11 матчей и пропустил 22 гола. | http://soccernews.ru

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