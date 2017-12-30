Батленд сделал выбор между "Ливерпулем" и "Челси"

Вратарь "Сток Сити" Джек Батленд определился с местом дальнейшего продолжения карьеры.

Как сообщает Mirror, в услугах голкипера заинтересованы "Ливерпуль" и "Челси". Сам Батленд склоняется в переезду на "Энфилд".

Ожидается, что "Сток Сити" за Батленда потребуют не менее 34 миллионов евро.

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